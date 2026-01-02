Видання The Guadian повідомляє, що ідентифікація тіл досі триває, пише 24 Канал.

Правоохоронці намагаються ідентифікувати жертв трагедії: що відомо?

В ніч на 1 січня 2026 року в барі "Le Constellation" на гірськолижному курорті Кран-Монтана спалахнула пожежа. Свідки припускають, що полум'я зайнялось після того, як гості поклали бенгальські вогні чи сигнальні ракети у пляшки із шампанським. Втім офіційна причина загоряння досі не відома.

Наразі відомо про близько 40 загиблих та приблизно 115 постраждалих, серед яких щонайменше 80 перебувають у критичному стані.

Президент Швейцарії наголосив, що ця пожежа стала "драмою небаченого масштабу".

За інформацією Reuters, ідентифікація обгорілих загиблих внаслідок пожежі для правоохоронців стала справжнім викликом, оскільки тіла сильно постраждали. Влада попередила, що на присвоєння імен всім тілам піде декілька днів або навіть тижнів. Однак саме це завдання наразі є пріоритетом.

Уся ця робота необхідна, тому що інформація настільки жахлива і конфіденційна, що нічого не можна повідомляти сім'ям, поки ми не будемо впевнені на 100 відсотків,

– сказав глава уряду кантону Вале Матіас Рейнар.

Наразі невідомо, скільки людей було у барі під час пожежі, однак згідно з інформацією на сайті Кран-Монтани, "Le Constellation" вміщав у собі 300 осіб у приміщені та ще 40 осіб на терасі.

Громадяни яких країн вважаються зниклими безвісти після пожежі на курорті?

Видання SRF та агентство Ansa пишуть, серед людей, які перебували у барі в Кран-Монтана в ніч на 1 січня було чимало туристів. Серед постраждалих громадяни Італії, Франції та Австралії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що внаслідок пожежі на курорті постраждало близько 15 італійців, з них 13 осіб госпіталізовано, а п'ятеро отримали серйозні опіки. Ще приблизно 15 людей вважаються безвісти зниклими.

Крім того, у Кран-Монтана перебували й французи. МЗС Франції повідомило про дев'ятьох поранених громадян. Ще восьмеро вважаються зниклими безвісти.

Які масштабні трагедії нещодавно сколихнули світ?