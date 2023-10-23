Во Львове произошел смертельный пожар: двоих детей удалось спасти

Утром 23 октября во Львове на Сыхове вспыхнул пожар. На месте происшествия обнаружили тело погибшего мужчины.

Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома на проспекте Червоной Калины, 73. Из горящей квартиры спасли детей.

Смотрите также В Киевской области мощный огонь охватил склады: спасатели показали последствия пожара

Во Львове произошел смертельный пожар

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар. В квартире обнаружили тело погибшего мужчины.

Кроме этого, работники ГСЧС спасли 4 человека, двое из них – дети. Также эвакуировали жителей дома, которые позже вернулись в свои дома.

Отмечается, что огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 10 квадратных метров. Сейчас все остальные обстоятельства устанавливают.



Пожар во Львове / фото горсовета

Другие подобные трагические случаи