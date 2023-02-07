Горит газовый трубопровод: в оккупированной Макеевке сильный пожар
Во временно оккупированной Макеевке вспыхнул масштабный пожар. По имеющейся информации, там загорелся газовый трубопровод.
Об этом рассказывают пользователи сети, передает 24 Канал. Они также выложили фото и видео, где можно увидеть масштабы пожара в Макеевке.
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Вспыхнул мощный пожар
Интересно, что в сети активно обсуждается сразу две версии пожара. По имеющейся информации, вспыхнул он в микрорайоне Северный, что в Макеевке. Одна из версий говорит, что загорелся газовый трубопровод. Есть также мнение, что загорелась пятиэтажка. Но судя по видео, у него мало общего с действительностью.
Мощное пламя окутало газопровод в Макеевке: смотрите видео
В телеграм-канале monitor позже поступило сообщение. В нем прокомментировали вибрацию, которую могли ощутить жители Донецкой области. В сообщении также отметили, что причиной этого стал взрыв газопровода.
Говорят, что горит старая котельная в городе: смотрите видео
Как мы уже отмечали, подтверждают этот момент фотографии и видео. На них можно увидеть не только, как пылает сам газопровод. Также на фотографиях видно зарево, поднимающееся в небо над жилыми домами.
Огонь виден из разных уголков Макеевки: смотрите видео
Пожар в Макеевке не утихает: смотрите видео
Пожарные пытаются обуздать пожар в Макеевке: смотрите видео
В сети выкладывают фото пожара в Макеевке / Фото с телеграм-каналов
Журналист Андрей Цаплиенко заметил, что оккупанты в течение нескольких часов пытались локализовать огонь. Но им это не удалось.
Оккупированный Донбасс хотят отрезать от газа
- Таковы планы России на территории, которые она захватила. Источники 24 Канала в украинских спецслужбах отметили, что у оккупантов были преступные планы по газопроводу еще в 2020 году. Тогда они размышляли над тем, не совершить ли террористические обстрелы, лишив регион голубого топлива.
- Правда, тогда идеи военно-политического командования в жизнь не воплотились. А все потому, что у Путина были влажные мечты о мгновенном захвате Украины. Следовательно, не нужно будет ничего взрывать или уничтожать.
- Поскольку так называемая "спецоперация" не принесла желаемых плодов, а сама страна-агрессор испытывает серьезные проблемы с финансами, в Кремле решили затянуть пояса. Так, в начале 2023 года правительство России серьезно задумалось над тем, что необходимо сократить все расходы.
- В частности, речь идет о средствах, которые направляют на развитие регионов. Теперь на столе Путина лежит папка с описанием тактики, которая предусматривает отказ от "ненужного" трубопровода, только приносящий ущерб Кремлю.
- А говорится о тупиковой ветке экспортного газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". Именно через нее голубое топливо транспортируют в так называемые "ДНР", а также "ЛНР". Так что не исключено, что очень скоро газа у них не будет.