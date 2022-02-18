Пожар в море: возле Греции загорелся паром с 288 людьми на борту

На пароме, направлявшемся из Греции в Италию, вспыхнул пожар. Во время возгорания на судне находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Людей эвакуировали на Корфу на спасательных шлюпках.

Паром Euroferry Olympia отправился из греческого города Игуменица и направлялся в порт Бриндизи. Однако у острова Корфу в Ионическом море на судне вспыхнул пожар.

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Из парома валил дым

К спасательной операции привлекли три судна береговой охраны. На видео, обнародованном местными СМИ, видно, что Euroferry Olympia полностью охвачен дымом, на 183-метровом пароме было много пламени.

Нас разбудили около 4:30 утра. Пожар, вероятно, возник в машинном отделении,

– сообщил по телефону один из пассажиров.

После того, как судно потушили, Euroferry Olympia выполнила разворот к северо-западу от канала Северный Корфу.

Паром входит в состав флота группы Grimaldi Lines и может вместить до 560 пассажиров, сообщают на сайте компании.

Смотрите видео большого пожара на пароме в Ионическом море:

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