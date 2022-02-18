Пором Euroferry Olympia вирушив з грецького міста Ігумениця і прямував до порту Бріндізі. Проте біля острова Корфу в Іонічному морі на судні спалахнула пожежа.

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З порома валив дим

До рятувальної операції залучили три судна берегової охорони. На відео, яке оприлюднили місцеві ЗМІ, видно, що Euroferry Olympia повністю охоплене димом, на 183-метровому поромі було багато полум'я.

Нас розбудили близько 4:30 ранку. Пожежа, ймовірно, виникла в машинному відділенні,

– повідомив телефоном один із пасажирів.

Після такого, як судно загасили, Euroferry Olympia виконала розворот на північний захід від каналу Північний Корфу.

Зверніть увагу! Пором входить до складу флоту групи Grimaldi Lines і може вмістити до 560 пасажирів, повідомляють на сайті компанії.

Дивіться відео великої пожежі на поромі в Іонічному морі:

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