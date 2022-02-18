Пором Euroferry Olympia вирушив з грецького міста Ігумениця і прямував до порту Бріндізі. Проте біля острова Корфу в Іонічному морі на судні спалахнула пожежа.

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З порома валив дим

До рятувальної операції залучили три судна берегової охорони. На відео, яке оприлюднили місцеві ЗМІ, видно, що Euroferry Olympia повністю охоплене димом, на 183-метровому поромі було багато полум'я.

Нас розбудили близько 4:30 ранку. Пожежа, ймовірно, виникла в машинному відділенні,
– повідомив телефоном один із пасажирів.

Після такого, як судно загасили, Euroferry Olympia виконала розворот на північний захід від каналу Північний Корфу.

Дивіться відео великої пожежі на поромі в Іонічному морі:

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