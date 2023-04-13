Россия снова в огне: под Москвой вспыхнул большой пожар

В подмосковских Химках ночью 13 апреля произошел масштабный пожар. Огонь охватил территорию местного фермерского рынка

Информация о количестве жертв в результате очередного пожара отсутствует. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о пожаре в Химках

Сообщение о пожаре на рынке на Новокуркинском шоссе поступило спасателям около 3 часов ночи. По словам пожарных, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

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Там вспыхнул одноэтажный деревяно-щитовой дом,

– рассказывают в сети.

Местные отметили, что неподалеку от эпицентра событий находится АЗС.

Жители назвали причину пожара

Недалеко от рынка находится ресторан "Чайхона", который работает ночью и готовит на газовом оборудовании. К тому же, огонь быстро распространился и через другие помещения со взрывоопасными предметами.

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"С дальней стороны стоит заправка, с этой – автозапчасти, где находятся много оборудования, баллоны, краски", - говорят очевидцы.

Около шести утра пожарным удалось ликвидировать огонь. Вблизи рынка было перекрыто движение транспорта.

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