Россия снова в огне: под Москвой вспыхнул большой пожар
В подмосковских Химках ночью 13 апреля произошел масштабный пожар. Огонь охватил территорию местного фермерского рынка
Информация о количестве жертв в результате очередного пожара отсутствует. Об этом сообщают российские СМИ.
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Что известно о пожаре в Химках
Сообщение о пожаре на рынке на Новокуркинском шоссе поступило спасателям около 3 часов ночи. По словам пожарных, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.
Под Москвой загорелся фермерский рынок: смотрите видео
Там вспыхнул одноэтажный деревяно-щитовой дом,
– рассказывают в сети.
Местные отметили, что неподалеку от эпицентра событий находится АЗС.
Жители назвали причину пожара
Недалеко от рынка находится ресторан "Чайхона", который работает ночью и готовит на газовом оборудовании. К тому же, огонь быстро распространился и через другие помещения со взрывоопасными предметами.
В Химках жалуются из-за пожара на рынке: смотрите видео
"С дальней стороны стоит заправка, с этой – автозапчасти, где находятся много оборудования, баллоны, краски", - говорят очевидцы.
Около шести утра пожарным удалось ликвидировать огонь. Вблизи рынка было перекрыто движение транспорта.
Россия в огне: последние новости
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