В Москве вспыхнул масштабный пожар и слышны взрывы: эпическое видео

В России все чаще происходят массовые пожары. Один из таких вспыхнул в столице страны-агрессора в Москве.

В этот раз загорелся ангар, где хранились автомобильные шины. Поэтому возник сильный дым на месте пожара, столб от которого поднялся высоко в небо. Из-за чего он виден довольно далеко.

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По данным очевидцев, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. И есть угроза. что огонь перекинется и на другие здания рядом.

Видео пожара в Москве

На место прибыли пожарные, которые пытаются справиться с огнем.

Видео попыток потушить пожар в Москве

Уже впоследствии стало известно, что пожар все-таки усилился. Огонь охватил площадь до двух тысяч квадратных метров, перекинувшись и на соседние здания.

В России считают, что причиной пожара стал поджог.

Россия в огне

Все чаще в России происходят пожары. Многие из них связаны с войной против Украины, которую ведут российские захватчики.

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Например, под Москвой 8 июня пылала территория оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. На заводе, среди прочего, производится военная оптика – от биноклей до оптических прицелов.

А уже через три дня, 11 июня, в Брянской области загорелась военная часть. В результате сгорело много российской техники. По всей вероятности, это техника, которую отправили в Россию на ремонт после боев на территории Украины.

Еще через три дня, 14 июня, и снова в Брянской области в 50 километрах от границы с Украиной снова произошел пожар. По всей вероятности, возник он в воинской части.

22 июня произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Ранее это предприятие принадлежало супруге Виктора Медведчука. Случилось это после того, как на территорию завода залетел дрон. По всей вероятности, он был начинен взрывчаткой.

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