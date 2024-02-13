Горело не просто так: на аэродроме "Саки" в Новофедоровке был пожар

О том, что 13 февраля горел аэродром в Новофедоровке, сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра". Этот проукраинский паблик регулярно пишет о попаданиях по объектам оккупантов и правдиво освещает ситуацию в Крыму.

Успешные удары Сил обороны по Крыму ослепляют россиян. В частности, после удара по аэродрому “Бельбек” в конце января возросла вероятность того, что российские летчики будут допускать ошибки.

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Что известно о пожаре в Новофедоровке 13 февраля

На аэродроме "Саки" в Новофедоровке сегодня был пожар, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра". Об этом свидетельствуют снимки со спутника NASA. Неподалеку от очага расположена стоянка военной техники и площадка радиолокационного слежения,

– говорится в сообщении.

Пожар на аэродроме "Саки" в Новофедоровке / Фото "Крымский ветер"

Также в "Крымском ветре" отметили: очаг возгорания указан правильно, ведь точность определения координат со спутника NASA находится в пределах 100 – 200 метров.

"Отметим, что в воинских частях случайные пожары обычно бывают только летом, когда много сухостоя", – поиронизировала мониторинговая группа.

Где расположен аэродром "Саки" в Новофедоровке в Крыму: смотрите на карте

13 февраля были пожары и на материковой территории России

В частности, горел завод МиГ в Москве. Россияне писали, что здание не эксплуатируется, поскольку его реконструируют, но оно прилегает к действующему зданию.