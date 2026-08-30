Последствия удара зафиксированы на спутниковых снимках. При этом официальные власти не подтверждают факт поражения аэродрома.

Что известно о пожаре на аэродроме в Миллерово?

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар традиционно сообщил о якобы отражении воздушной атаки дронов в Миллеровском районе. Он отметил, что там пострадала женщина.

Однако последствия удара на самом деле могут оказаться гораздо более пагубными для россиян в стратегическом плане.

"Миллерово" немного пострадало от атаки, может, будут какие-то хорошие результаты", – написал один из мониторинговых телеграм-каналов.

Речь идет, как минимум, о возгорании на военном объекте противника, которое фиксируют спутниковые снимки.



Пожар на аэродроме в Миллерово / Изображение NASA FIRMS

Со своей стороны руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко подтвердил факт атаки на Ростовскую область, добавив, что окончательная информация о последствиях требует уточнения.

Следует подчеркнуть, что военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области используется российскими войсками для запуска ударных дронов типа "Шахед" и нанесения авиаударов по территории Украины.

Показательно, что ночью 30 августа под ударом оказался еще один военный аэродром противника. Речь идет об аэродроме в Ейске – детонация там продолжалась более часа. Местные жители сообщают, что атака могла распространиться и на расположенный поблизости военный городок.

А также ночью удару подвергся НПЗ в Киришах Ленинградской области. Так, зона поражения могла охватить район важных производственных установок, в частности Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 и комплекса гидроочистки ЛЧ-24-9/2000. Предприятие полностью интегрировано в структуру российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз".

КИНЕФ считается единственным большим нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России и входит в число крупнейших НПЗ страны.