Наслідки удару фіксують супутникові знімки. При цьому, офіційна влада факт ураження аеродрому не підтверджує.

Що відомо про пожежу на аеродромі в Міллерово?

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар традиційно поінформував про нібито відбиття повітряної атаки дронів у Міллерівському районі. Він зазначив, що там постраждала жінка.

Проте наслідки удару насправді можуть бути значно більш згубними для росіян у стратегічному плані.

"Міллерово" трішки атаки зазнало, може, будуть якісь файні результати", – написав один із моніторингових телеграм-каналів.

Йдеться щонайменше про загоряння на військовому об'єкті ворога, яке фіксують супутникові знімки.



Пожежа на аеродромі в Міллерово / Зображення NASA FIRMS

Зі свого боку керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко підтвердив факт атаки на Ростовську область, додавши, що остаточна інформація про наслідки потребує уточнення.

Слід наголосити, що військовий аеродром "Міллерово" у Ростовській області використовується російськими військами для запуску ударних дронів типу "Шахед" та здійснення авіаударів по території України.

Показово, що вночі 30 серпня під ударом опинився ще один військовий аеродром ворога. Йдеться про летовище в Єйську – детонація там тривала понад годину. Місцеві повідомляють, що атака могла поширитися і на військове містечко, розташоване поруч.

А також удару вночі зазнав НПЗ у Кірішах Ленінградської області. Так, зона ураження могла охопити район важливих виробничих установок, зокрема Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 та комплексу гідроочищення ЛЧ-24-9/2000. Підприємство повністю інтегроване у структуру російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз".

КІНЕФ вважається єдиним великим нафтопереробним заводом на північному заході Росії та входить до числа найбільших НПЗ країни.