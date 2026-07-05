Пожар вспыхнул прямо во время фейерверка: в Нью-Йорке загорелся Бруклинский мост

В Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США загорелся Бруклинский мост. По предварительным данным, причиной пожара стали фейерверки, однако обошлось без пострадавших.

Об этом пишет The New York Times.

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Что известно о пожаре, охватившем Бруклинский мост?

Вечером 5 июля во время праздничного фейерверка в честь Дня независимости США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. Огонь вспыхнул вскоре после начала традиционного шоу Macy's Fourth of July Fireworks, которое стартовало около 21:00.

Очевидцы сообщали о нескольких очагах возгорания на пешеходной части моста, где были установлены пиротехнические установки. Над мостом поднялся густой дым, однако паники среди зрителей не возникло.

Пожар на Бруклинском мосту во время праздничных фейерверков в честь Дня независимости США: смотрите видео

По информации полиции, сообщение о пожаре поступило в 21:32. Правоохранители отметили, что возгорание, скорее всего, вызвали именно фейерверки.

На место оперативно прибыли спасатели. Для ликвидации пожара были задействованы две пожарные машины, а также специальный водовоз. Уже вскоре после 22:00 огонь полностью потушили.

Пожар на Бруклинском мосту: смотрите видео очевидцев

В результате инцидента никто не пострадал. Во время работы экстренных служб Бруклинский мост временно закрыли как для автомобильного, так и для пешеходного движения. Постепенно движение начали восстанавливать после завершения ликвидации последствий пожара.

В пожарной службе Нью-Йорка отметили, что подобные возгорания во время масштабных фейерверков случаются изредка, поэтому на время шоу территорию вокруг пиротехнических установок всегда очищают от зрителей, чтобы избежать травмирования людей.

Напомним, экстремальная жара охватила центральные и восточные штаты США, из-за чего власти отменили или перенесли десятки праздничных мероприятий, приуроченных к Дню независимости, в частности традиционный парад в Вашингтоне. Предупреждения об опасной жаре получили более 197 миллионов американцев, а в отдельных регионах температура достигала 43–46 градусов. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, праздничные фейерверки в большинстве городов все же состоялись.