Про це пише The New York Times.

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Що відомо про пожежу, яку охопила Бруклінський міст?

Увечері 5 липня під час святкового феєрверка до Дня незалежності США на Бруклінському мосту в Нью-Йорку сталася пожежа. Вогонь спалахнув незабаром після початку традиційного шоу Macy's Fourth of July Fireworks, яке стартувало близько 21:00.

Очевидці повідомляли про кілька осередків займання на пішохідній частині мосту, де були встановлені піротехнічні установки. Над мостом здійнявся густий дим, однак паніки серед глядачів не виникло.

Пожежа на Бруклінському мосту під час святкових феєрверків до Дня незалежності США: дивіться відео

За інформацією поліції, повідомлення про пожежу надійшло о 21:32. Правоохоронці зазначили, що займання, найімовірніше, спричинили саме феєрверки.

На місце оперативно прибули рятувальники. Для ліквідації пожежі залучили дві пожежні машини, а також спеціальний водовоз. Уже незабаром після 22:00 вогонь повністю загасили.

Займання на Бруклінському мосту: дивіться відео очевидців

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Під час роботи екстрених служб Бруклінський міст тимчасово закрили як для автомобільного, так і для пішохідного руху. Поступово рух почали відновлювати після завершення ліквідації наслідків пожежі.

У пожежній службі Нью-Йорка зазначили, що подібні займання під час масштабних феєрверків трапляються зрідка, тому на час шоу територію навколо піротехнічних установок завжди утримують без глядачів, щоб уникнути травмування людей.

Нагадаємо, екстремальна спека накрила центральні та східні штати США, через що влада скасувала або перенесла десятки святкових заходів до Дня незалежності, зокрема традиційний парад у Вашингтоні. Попередження про небезпечну спеку отримали понад 197 мільйонів американців, а в окремих регіонах температура сягала 43 – 46 градусів. Попри несприятливі погодні умови, святкові феєрверки в більшості міст все ж відбулися.