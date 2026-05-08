Тушение почти невозможно: огромный пожар на границе Черниговщины повернул в сторону России
- На границе с Россией в Черниговской области из-за российских обстрелов возник крупный пожар, охватив около 4,3 тысячи гектаров.
- Несмотря на сложности с тушением из-за атак дронов, лесная охрана сдерживает распространение огня вглубь украинской территории с помощью минерализованных полос.
В четверг, 7 мая, на границе с Россией в Черниговской области загорелся лес. Площадь пожара сравнивали с несколькими тысячами футбольных полей.
А в пятницу, 8 мая, государственное предприятие "Леса Украины" сообщило, что тушение пожара почти невозможно.
Что известно о пожаре на границе Черниговской области?
По состоянию на 8 мая огромный пожар на пограничной Черниговщине повернул в сторону России.
Его причиной стали российские обстрелы региона. Фактически оккупанты сами попали в огненную ловушку, которую подготовили для украинского леса.
Обратите внимание! Горят территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины". Речь идет о 5-километровой пограничной зоне, доступа к которой лесоводы уже давно не имеют из-за ситуации с безопасностью.
Тушение почти невозможно – техника уничтожается дронами, которые охотятся на все, что движется,
– отметили в ГП "Леса Украины".
Еще вчера площадь возгорания составляла 2 400 гектаров. Но за сутки она увеличилась почти вдвое.
По последним данным, огнем уже охвачено около 4,3 тысячи гектаров.
Обратите внимание! Протяженность государственной границы Украины с Россией в пределах Черниговщины составляет 199 километров.
Несмотря на все сложности, лесная охрана не дает огню распространяться на массивы в глубине украинской территории. Там день и ночь работает техника и организуются дополнительные минерализованные полосы.
Справочно. Минерализованная полоса – это искусственно созданный противопожарный барьер. Он граничит с лесным массивом, с которого до минерального слоя почвы удалены все наземные горючие материалы – трава, лесная подстилка, ветви и тому подобное.
Это эффективный метод борьбы с огнем.
Другие регионы Украины тоже в огне
Часть Украины страдает от пожаров из-за сухой и жаркой погоды, которая негативно влияет на пожарную безопасность. Но с 7 мая в Украине начался период дождей и гроз. В эксклюзивном комментарии для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что до 10 мая продлится кратковременное снижение температуры на 3 – 5 градусов из-за атмосферного фронта.
Сейчас горят, в частности, территории под Киевом возле села Тарасовщина. Там огонь охватил 70 гектаров леса и 30 гектаров открытой территории.
А 5 – 6 мая на территории Верхне-Воловецкого лесничества на Мукачевщине пылали 75 гектаров. Это известный закарпатский курорт. В то же время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, из-за которых там начался столь масштабный пожар.
Пожарная опасность в Украине на 10 мая / Карта Укргидрометцентра
Украинцам напомнят, что сжигание сухой травы в Украине наказывается штрафами, а в отдельных случаях может привести и к уголовной ответственности. Виновник должен заплатить от 3 060 гривен до 6 120 гривен. Хотя бывают и значительно большие суммы – до 21 тысячи гривен.