По словам россиян, причиной пожара на нефтебазах якобы стали удары беспилотников. Оба пожара не могли потушить довольно долго.
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Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в Тамани
Журналисты получили доступ к спутнику, сделавшему несколько снимков нефтебазы в российском городе Тамань. Эти резервуары с нефтью принадлежат компании "Таманьнефтегаз" и обеспечивали потребности российских оккупантов.
Поврежденные резервуары на нефтебазе в Тамани: смотрите видео
В сети появились спутниковые снимки резервуаров в Севастополе
Кроме того, журналисты опубликовали высококачественные фото из Севастополя. Эти снимки более подробно показывают масштабы пожара на нефтебазе в Казачьей бухте.
Последствия пожара на нефтебазе в Севастополе: смотрите видео
На снимках можно увидеть, что всего два резервуара остались целыми. Все остальные получили повреждения в результате пожара.
В России постоянно что-то горит: последние новости
- Утром 5 мая на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский" в Краснодарском крае, раздались взрывы. Впоследствии на заводе начался пожар.
- В тот же день ночью в Москве произошел огромный пожар. Пламя охватило двухэтажное здание.
- А ночью 3 мая вблизи Кремля раздались мощные взрывы. Местные якобы видели искры в небе и воспламенение крыши здания.