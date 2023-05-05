По словам россиян, причиной пожара на нефтебазах якобы стали удары беспилотников. Оба пожара не могли потушить довольно долго.

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Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в Тамани

Журналисты получили доступ к спутнику, сделавшему несколько снимков нефтебазы в российском городе Тамань. Эти резервуары с нефтью принадлежат компании "Таманьнефтегаз" и обеспечивали потребности российских оккупантов.

Поврежденные резервуары на нефтебазе в Тамани: смотрите видео

В сети появились спутниковые снимки резервуаров в Севастополе

Кроме того, журналисты опубликовали высококачественные фото из Севастополя. Эти снимки более подробно показывают масштабы пожара на нефтебазе в Казачьей бухте.

Последствия пожара на нефтебазе в Севастополе: смотрите видео

На снимках можно увидеть, что всего два резервуара остались целыми. Все остальные получили повреждения в результате пожара.

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