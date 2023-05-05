За словами росіян, пожежу на нафтобазах нібито спричинили удари безпілотників. Обидві пожежі не могли загасити доволі довго.

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Супутник зафіксував наслідки пожежі на нафтобазі у Тамані

Журналісти отримали доступ до супутника, який зробив кілька знімків нафтобази у російському місті Тамань. Ці резервуари з нафтою належать компанії "Таманьнафтогаз" і забезпечували потреби російських окупантів.

Пошкоджені резервуари на нафтобазі у Тамані: дивіться відео

Зверніть увагу! Пожежа на нафтобазі у порті російського міста Тамань сталася 3 травня 2023 року. Внаслідок неї згоріли кілька резервуарів з нафтою. Росіяни в атаці на базу з нафтою звинуватили українців, які нібито пустили туди безпілотник. Пожежі присвоїли найвищий ранг і не могли загасити аж до вечора того ж дня.

У мережі з'явилися супутникові знімки резервуарів у Севастополі

Крім цього, журналісти опублікували високоякісні фото зі Севастополя. Ці знімки більш детально показують масштаби пожежі на нафтобазі у Козачій бухті.

Наслідки пожежі на нафтобазі у Севастополі: дивіться відео

На знімках можна побачити, що лише два резервуари залишилися цілими. Усі інші зазнали пошкоджень унаслідок пожежі.

Довідка! Вогонь на нафтобазі у Козачій бухті, що в окупованому Севастополі, спалахнув 29 квітня 2023. Пожежа охопила кілька резервуарів, з яких у небо пішов чорний стовп диму. Пожежі також присвоїли найвищий ранг і досить довго не могли загасити.

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