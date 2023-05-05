За словами росіян, пожежу на нафтобазах нібито спричинили удари безпілотників. Обидві пожежі не могли загасити доволі довго.
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Супутник зафіксував наслідки пожежі на нафтобазі у Тамані
Журналісти отримали доступ до супутника, який зробив кілька знімків нафтобази у російському місті Тамань. Ці резервуари з нафтою належать компанії "Таманьнафтогаз" і забезпечували потреби російських окупантів.
Пошкоджені резервуари на нафтобазі у Тамані: дивіться відео
У мережі з'явилися супутникові знімки резервуарів у Севастополі
Крім цього, журналісти опублікували високоякісні фото зі Севастополя. Ці знімки більш детально показують масштаби пожежі на нафтобазі у Козачій бухті.
Наслідки пожежі на нафтобазі у Севастополі: дивіться відео
На знімках можна побачити, що лише два резервуари залишилися цілими. Усі інші зазнали пошкоджень унаслідок пожежі.
У Росії постійно щось горить: останні новини
- Вранці 5 травня на нафтопереробному заводі "Ільський", що в Краснодарському краї, пролунали вибухи. Згодом на заводі почалася пожежа.
- Того ж дня вночі у Москві сталася величезна пожежа. Полум'я охопило двоповерхову будівлю.
- А вночі 3 травня поблизу Кремля пролунали потужні вибухи. Місцеві нібито бачили іскри в небі та займання даху будівлі.