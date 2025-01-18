По меньшей мере 10 прилетов: дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области, – СМИ

В Тульской области в России ночью 18 января было довольно громко, а на нефтебазе в Узловском районе вспыхнул огромный пожар. Стало известно, что это было работа ГУР МО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники. Интересно "Таки попали": россияне ноют из-за поражения БПЛА нефтебазы в Калужской области Как ГУР отработало по нефтебазе в Тульской области Как сообщили собеседники издания, было не менее 10 точных "прилетов" по нефтебазе в Тульской области, которая поставляет топливо оккупационной армии. Пожар на нефтебазе в Тульской области: смотрите видео Поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов ГУР и дронами украинского производства. В Тульской области россияне снимали возгорание на нефтебазе: смотрите видео Также известно, что, несмотря на заявления российских СМИ о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе вспыхнул масштабный пожар. Что известно о пожаре на нефтебазе в Тульской области Российские захватчики начали жаловаться о массированной атаке по Тульской области после 01:30 18 января. Оккупанты сразу же начали писать о "работе ПВО" и "сбивать дроны" возле нефтебазы.

Как впоследствии стало известно, что местные жители слышали не менее 10 взрывов возле нефтебазы в Узловском районе этого российского региона. OSINT-аналитики отметили, что беспилотники атаковали нефтебазу "8 Марта" Росрезерва. Под удар могли попасть резервуары с топливом возле станции Дедилово.

Прокомментировал хлопок в Тульской области и губернатор Дмитрий Миляев. Он заявил, что произошло "возгорание емкостей горюче-смазочных материалов" на одном из предприятий региона. В то же время россиянин отметил, что пострадавших в результате обстрела – нет.