Горит предприятие под Москвой по производству масел под Москвой
В России очередное чрезвычайное происшествие. В Подмосковье, под Талдомом горит предприятие по производству моторных масел.
Об этом сообщают российские телеграмм-каналы сегодня, 19 июля. В России уверяют, что в результате инцидента никто не пострадал.
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"Над территорией идет густой черный дым. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В сети публикуют кадры с разных ракурсов. Рядом с заводом расположены магазины горюче-смазочной продукции и заправка – местные опасаются, что пламя перекинется на них.
В Подмосковье пожар на заводе масел: видео
В российском МЧС тоже отреагировали на ситуацию. Говорят, к ликвидации пожара привлекли более 30 чрезвычайников.
Пожарные ликвидируют последствия: видео
"В городе Талдом горит цельнометаллический ангар на 1 200 квадратных метрах. В нем хранится машинное масло. На месте работают 30 специалистов и 6 единиц техники", – информирует ведомство.
В результате пожара в небо поднялся столб дыма видеоСправочно. Талдом – город в Московской области, расположен в 110 километрах к северу от Москвы.
К слову, страшные лесные пожары охватили Якутию: в районе пожара трудно дышать, сквозь густой дым не пробивается солнечный свет.