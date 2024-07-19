Горит предприятие под Москвой по производству масел под Москвой

В России очередное чрезвычайное происшествие. В Подмосковье, под Талдомом горит предприятие по производству моторных масел.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы сегодня, 19 июля. В России уверяют, что в результате инцидента никто не пострадал.

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"Над территорией идет густой черный дым. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В сети публикуют кадры с разных ракурсов. Рядом с заводом расположены магазины горюче-смазочной продукции и заправка – местные опасаются, что пламя перекинется на них.

В Подмосковье пожар на заводе масел: видео

В российском МЧС тоже отреагировали на ситуацию. Говорят, к ликвидации пожара привлекли более 30 чрезвычайников.

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"В городе Талдом горит цельнометаллический ангар на 1 200 квадратных метрах. В нем хранится машинное масло. На месте работают 30 специалистов и 6 единиц техники", – информирует ведомство.

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. Талдом – город в Московской области, расположен в 110 километрах к северу от Москвы.

К слову, страшные лесные пожары охватили Якутию: в районе пожара трудно дышать, сквозь густой дым не пробивается солнечный свет.