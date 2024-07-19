Про це повідомляють російські телеграм-канали сьогодні, 19 липня. В Росії запевняють, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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"Над територією йде густий чорний дим. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

У мережі публікують кадри із різних ракурсів. Поруч із заводом розташовані магазини пально-мастильної продукції та заправка – місцеві побоюються, що полум'я перекинеться на них.

У Підмосков'ї пожежа на заводі масел: відео

У російському мнс теж відреагували на ситуацію. Кажуть, до ліквідації пожежі залучили понад 30 надзвичайників.

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"У місті Талдом горить суцільнометалевий ангар на 1 200 квадратних метрах. У ньому зберігається машинне масло. На місці працюють 30 фахівців та 6 одиниць техніки", – інформує відомство.

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Довідково. Талдом – місто в Московській області, розташоване за 110 кілометрів на північ від Москви.

До слова, страшні лісові пожежі охопили Якутію: у районі пожежі важко дихати, крізь густий дим не пробивається сонячне світло..