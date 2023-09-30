Пожар на нефтепроводе Прикарпатья ликвидировали: спасатели показали, как гасили возгорание

Спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате порыва нефтепровода в Ивано-Франковской области. В результате инцидента есть шесть пострадавших.

В частности, пострадали дети. Они попали в медучреждение.

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Пожар уже потушен

В 17:54 спасатели ликвидировали пожары разлитых нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров и вспомогательного сооружения на площади 20 квадратных метров. Они возникли в результате порыва нефтепровода вблизи села Стримба Надворнянского района.

Смотрите видео с места пожара

В общей сложности пострадали 6 человек, в том числе двое детей, которых госпитализировали. Задвижки на нефтепроводе уже перекрыты.

На месте происшествия работали 18 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

Смотрите, как спасатели тушили возгорание / Фото ГСЧС Украины

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Коротко о прорыве нефтепровода в Прикарпатье

Пресс-секретарь ГСЧС Прикарпатья Кристина Перцович в комментарии 24 Каналу сообщила, что в результате прорыва на нефтепроводе произошло возгорание нефтепродуктов.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что прорыв произошел в 17:00 вблизи села Стримба Надворнянского района. Он имел диаметр 150 миллиметров. Нефтепродукты разлились вдоль потока на площади 100 квадратных метров.

После этого произошло возгорание, огонь перебросился на частный дом. Местные жители публиковали в соцсетях видео с места происшествия, где было видно, как небо полностью затянул черный дым. Очевидцы рассказывали, что столб дыма был виден даже в 10 километрах от места взрыва.

Городской голова Надворной Зиновий Андреевич отметил, что сейчас предпринимаются соответствующие шаги, чтобы установить причину инцидента. Он предположил, что мог произойти поджог, и добавил, что не специалист, но заметил большие объемы разлива топлива, пройдя вдоль берега реки Стримба несколько сот метров.

Знаем, что нефть просто так от окурка не горит. Неизвестно, что произошло. Странная, странная ситуация,

– отметил он.

Он подытожил, что этот нефтепровод несколько раз чинили. На месте работают все соответствующие службы.