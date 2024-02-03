Пожар на НПЗ в Волгограде "организовали" беспилотники СБУ

В ночь на 3 февраля в Волгограде прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". Как стало известно, за этой спецоперацией стоит Служба безопасности Украины.

Об этом сообщают источники 24 Канала. И хотя оккупанты сообщали, что якобы "атаку успешно отбили", однако реальное положение дел совсем другое.

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Взрывы в Волгограде – работа СБУ

Сегодняшний "хлопок" на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде – результат успешной атаки беспилотников СБУ. Наши источники сообщают, что два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Хлопки" на российских НПЗ будут продолжаться,

– сообщили источники 24 Канала.

К слову, в конце января беспилотники СБУ атаковали морской терминал в российском Усть-Луге и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов.

Взрывы на НПЗ в Волгограде: что известно