Пожар на огромной площади: разведчики ГУР поразили склад боеприпасов в Воронежской области

Ночью украинские защитники поразили снаряды в Воронежской области. ГУР продолжает эффективно уничтожать военный потенциал врага.

На месте поражения разразился огромный пожар с детонацией. Известно, что она продолжается по сей день. В разведывательном ведомстве говорят, что полевой состав с боеприпасами будет взрываться еще долго.

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Поймали "большую рыбу"

Ведь общая площадь площадок со снарядами составляет 3500 квадратных метров, уточнили в ГУР.

Также там отметили, где именно сейчас детонируют снаряды. Это произошло в Ольховатском районе Воронежской области. Ольховатский район – это административно-территориальная единица на юго-западе Воронежской области России.

Где расположен склад, куда попали ГУР: смотрите на карте



Незабываемая реакция россиян на пожар в Воронежской области: смотрите видео



По сообщению росСМИ, атака на состав была совершена около 2:30 2 беспилотниками. Оба БПЛА поразили по территории воинской части, вспыхнули 2 склада с боеприпасами. На складах могло храниться более 3 тысяч снарядов. Территорию вокруг воинской части оцепили, жителям рекомендовали не выходить из домов.

Отметим, что утром российские паблики жаловались на атаку БПЛА в Курской области.

А ночью оккупанты жаловались из-за ударов дронов по Белгородской области. В самом Белгороде местные жители слышали мощные взрывы. Они рассказывают, что есть прилеты и разрушения.