Недалеко от ключевого порта "Кавказ": пожар охватил предприятие в Краснодарском крае

Дроны продолжают залетать на территорию России. После атаки 13 июля в Темрюкском районе Краснодарского края на территории одного из предприятий вспыхнул пожар.

По информации местного оперативного штаба, пострадавших не было. Об этом сообщают мониторинговые сообщества.

Какова ситуация в Краснодарском крае после атаки БПЛА?

В поселке Ильич обломки дрона упали на частный двор, повредив фасад и окна дома. Также загорелось хозяйственное здание, однако пожар якобы быстро ликвидировали.

В Белореченском районе обломки БПЛА повредили ангар с техникой на территории предприятия. Пострадавших там также нет. На всех местах работают экстренные и специализированные службы.

В то же время система NASA FIRMS зафиксировала тепловые аномалии вблизи порта "Кавказ" в Темрюкском районе, где расположен Универсальный наливной химический терминал (ООО "УНХТ").

Спутниковые снимки фиксируют пожар вблизи порта "Кавказ" / Изображение Astra

Справка. Морской порт "Кавказ" – это большой транспортный узел России, расположенный на косе Чушка в Темрюкском районе Краснодарского края. Он является одним из важнейших в Черноморско-Азовском бассейне, обеспечивая перевалку нефти, зерна, угля и функционирование паромной переправы между российской территорией и Крымом.

Не только в Краснодарском крае: где еще в России было неспокойно?

В ночь на 13 июля беспилотники нанесли удар по российскому Михайловску в Ставропольском крае. Очевидцы сообщали о пролете дронов, после чего в городе раздалась серия взрывов и вспыхнул пожар. По предварительной информации, под удар попала местная нефтебаза.

В эту же ночь дроны также провели атаку на Московскую область. Взрывы слышали в нескольких районах региона. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении столицы двигалось более 350 беспилотников, из которых около 50 якобы сбили при подлете к городу.