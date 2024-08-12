В Одесской области горело 2 тысячи квадратных метров с зерном
Источник:ГСЧС Украины
В Одесской области утром 12 августа загорелся склад с зерном. Масштабный пожар охватил 2 тысячи квадратных метров.
Спасатели сообщили, что склад расположен в селе Визирка в Одесской области. Тушили пожар 53 спасателя и 14 единиц техники. Также работники ГСЧС привлекли местную пожарную команду.
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Что известно о масштабном пожаре в Одесской области
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные складские помещения с зерном,
– рассказали спасатели.
По их данным, к счастью, люди не ранились и не погибли.
В сети показали пожар в Одесской области: смотрите видео
У Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что, по состоянию на 12:43 12 августа на месте работала опытно-испытательная лаборатория ГСЧС, которая должна определить причины пожара.
Спасатели опубликовали кадры с места происшествия: смотрите видео
В ГСЧС показали фото масштабного пожара на складе
Кстати, 11 августа в Ужгороде также вспыхнул пожар на складах пожар на складах. Масштаб был такой, что дым видел чуть ли не весь город.