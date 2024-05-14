Почему произошел пожар на судне "МВ Ломоносов": 2 возможные версии

На российском судне "М.В. Ломоносов" в Архангельске 13 мая вспыхнул пожар. Вспышка на теплоходе могла быть по 2 различным причинам.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что судно точно не было военной целью, виноваты именно россияне. Путину же плевать на такое событие, ведь его смущает только война с Украиной.

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Почему случился пожар

Тизенгаузен предположил, что вспышка пожара на теплоходе могла быть, первое, из-за желания россиян получить на него страховку, второе, из-за "кривых рук".

Понятно, что это не военная цель. Никаких дронов не было,

– отметил политтехнолог.

По словам Тизенгаузена, поскольку Россия использует свои финансы по максимуму на войну, то ограничила финансирование других отраслей страны.

Меньше воровать не стали, но на мирные моменты стали выделять меньше средств,

– отметил политтехнолог.

Также он добавил, что в России сейчас есть нехватка квалифицированных рабочих. Именно поэтому страна-агрессор берет на работу непрофессионалов.

Однако для Путина – это небольшая проблема. Ему главное, чтобы снаряды и танки изготавливали вовремя,

– прокомментировал политтехнолог.

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