В оккупированном Херсоне горит городская свалка: сильный ветер не дает потушить пожар
Источник:ГСЧС Украины
На городской свалке временно оккупированного Херсона постоянно возникают пожары. Только за последний месяц спасатели выезжали сюда 5 раз.
О пожаре на свалке на улице Ракетной сообщили Службу спасения и 11 июля. На этот раз спасатели увидели, что очагов возгораний было несколько.
Актуально Состав в Новой Каховке, гаубица "Мста-Б", 52 мертвые оккупанты: ВСУ на Юге беспощадно уничтожают врага
Пожар не удалось погасить за сутки
При этом они были достаточно масштабными – с пламенным горением. На свалку сразу направили 4 единицы техники и 12 спасателей.
До 12 июля усмирить пламя не удалось. Проблемой для сотрудников ГСЧС является мощный ветер, постоянно раздувающий огонь. Это существенно усложняет работу. На сегодня справиться с пожаром пробуют 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Горит свалка в Херсоне / Фото ГСЧС
Обнаружили сразу несколько очагов горения / Фото ГСЧС
Мощные пожары на оккупированных территориях: коротко
- В Офисе Президента сообщили, что из-за сильных пожаров в лесах и на полях Херсонщины – очень сложная ситуация. Наиболее пылает Бериславский район.
- По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, оккупанты умышленно блокируют выезд пожарных машин, чтобы спасатели не могли вовремя потушить огонь.
- Больше всего достается именно полям с урожаем, которые загораются в результате обстрелов. россияне целенаправленно уничтожают урожай. Речь идет о тысячах гектаров.
Смотрите в видео о взрывах в Новой Каховке Херсонской области: