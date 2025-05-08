В российском Татарстане горит завод КамАЗ, дым висит над всем городом: эпические кадры

В российском Татарстане вспыхнул пожар на одном из заводов. В сети утверждают, что речь идет о заводе КамАЗ в Набережных Челнах, который является одним из крупнейших российских производителей больших грузовиков.

Местные активно публикуют кадры с места пожара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Кадры пожара завода КамАЗ

На кадрах видно, что пожар на заводе таки мощный. Черный густой дым высоко поднимается над городом.

Осторожно, нецензурная лексика! Горит завод КамАЗ: смотрите видео

Сейчас причина возгорания неизвестна, как и то, есть ли пострадавшие.

Осторожно, нецензурная лексика! Горит завод КамАЗ в России: смотрите видео

Завод КамАЗ тоже не выбрал папу. Мощный пожар. Причина неизвестна (хех). Видимо, майские шашлыки пошли не по плану,

– прокомментировал инцидент руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Пожар на заводе КамАЗ: смотрите видео

К слову, завод КамАЗ горит уже не впервые. Год назад там произошло возгорание в сборочном цехе.

Это предприятие – главный поставщик автомобильной техники для российской армии на фронт в Украине. На него были наложены санкции ЕС, США, Канады и Великобритании.