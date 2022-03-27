Пожар на нефтебазе в Дубно локализовали
Источник:телеграмм Виталия Коваля
После того, как захватчики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно Ровенской области, возник пожар. Но его уже удалось локализовать.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
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В настоящее время там работает 12 единиц техники и 65 спасателей. Также есть химическая лаборатория ГСЧС и лабораторного центра Ровно. Глава ОВА заверил, что в настоящее время опасности для населения нет.
Химический и радиационный фон в норме. Гражданскому населению ничего не угрожает, не нужно эвакуировать ни детей, ни взрослых. Ситуация контролируется,
– заявил Коваль.
В Ровенской области в субботу, 26 марта, дважды объявляли воздушную тревогу:
- во время первой ВСУ сбили вражеский дрон;
- во время второй – ракета попала в нефтебазу города Дубно.
Напомним, что ракетным обстрелам в тот же день подвергся Львов. К счастью, обошлось без жертв, но есть раненые.
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