В Пролетарске Ростовской области ликвидирован пожар на нефтебазе, который начался 18 августа после атаки БпЛА. Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, передает 24 Канал. В результате пожара пострадали 47 человек.

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Во время тушения нефтебазы пострадали спасатели

Оперативные службы России сообщили, что в Пролетарске Ростовской области, где после атаки дронов более двух недель горела нефтебаза, "ликвидировано открытое горение".

Официально о том, что пожар потушили, власти пока не сообщали.

В администрации Пролетарского района сообщали, что площадь возгорания составляла 10 тысяч квадратных метров. Во время тушения огня пострадали более 40 пожарных.

Ранее, в сети опубликовали спутниковые снимки с места пожара на нефтебазе в Ростовской области.

Также в сети предположили, что 23 августа, вероятно, нефтебазу атаковали во второй раз.