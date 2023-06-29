В российском Нижнем Новгороде вспыхнул пожар на заводе "Бальзам". Он производит лакокрасочные материалы.

РосСМИ написали со ссылкой на спасателей, что сообщение о пожаре поступило им ориентировочно в 9:45 29 июня. Огонь вспыхнул на шоссе Жиркомбината, где и расположен завод, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Нижнем Новгороде

Вражеские спасатели сообщили, что якобы там горела фура и несколько гаражей. По предварительной официальной информации россиян, произошло возгорание цистерны, в результате чего пострадал один человек.

Местное издание сообщило, что перед пожаром местные жители четырежды слышали взрывы. Впоследствии сообщили, что взрывы произошли при перекачивании легковоспламеняющейся жидкости из автоцистерны.

Затем на место выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, чтобы исследовать качество воздуха.

Пожар на российском заводе: смотрите видео

По состоянию на 11 часов, росСМИ написали, что пожар на 800 квадратных километрах локализовали. Региональная трудинспекция сообщала об одном раненом с 90% ожогов тела, впоследствии сообщили о его смерти. В инспекции отметили, что умер водитель.

Впоследствии РосСМИ написали, что на заводе было два взрыва. Руководство предприятия объяснило, что первый раздался в закрытой секции. Оттуда якобы искры попали в помещение, где заливали химический растворитель.

О количестве раненых на заводе говорить отказались, что неудивительно для россиян. Местные жители сообщали в сети, что якобы на место выехало около шести машин реанимации.

Пожар на российском заводе: смотрите видео

Российские спасатели сообщили, что предварительной причиной пожара считают нарушение технологического процесса при работе с легковоспламеняющимися жидкостями.

В России загорелся пожар на заводе "Бальзам": смотрите видео

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело из-за взрывов с последующим пожаром на химзаводе "Бальзам".

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