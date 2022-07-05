В Одессе – масштабный пожар, но не от "прилета"

В Одессе 5 июля вспыхнул масштабный пожар. Местные власти спешат успокоить жителей, ведь случился он не из-за "прилета".

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он попросил жителей города не беспокоиться.

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Мог загореться бытовой мусор

Сергей Братчук подчеркнул, что жара могла стать причиной возгорания. По предварительной информации, загорелся строительный мусор, а также автомобильные шины на улице Боровского, 33а. Спикер главы ОВА подчеркнул, что это не "прилет".

Он добавил, что на месте уже работают пожарные. В то же время Братчук попросил горожан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не подвергать себя.

В Одессе вспыхнул пожар 5 июля: смотрите видео

Тем временем эта ночь и утро не обошлись без настоящих "прилетов". Враг атаковал сразу несколько городов. Так что каждому из нас следует быть максимально осторожным.

Враг атаковал Днепр, Николаев, Харьков и Сумщину

Начнем с того, что ночью прозвучала всеукраинская воздушная тревога. Сначала сирены слышали в Одессе около 2:51, а затем они разбудили жителей всего нашего государства.

Через час местные жители начали сообщать о взрывах. К примеру, 6 – 7 слышали в Днепре, а вот в Шостке Сумской области – 4. Также неспокойно было в Харькове. Заметим, что в первом случае вспыхнул пожар на окраине города.

Уже под утро глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил информацию о "прилете". Он отметил, что враг выпустил 7 ракет, 6 из которых удалось сбить силам ПВО. Обломок одной из ракет вызвал пожар. Но его, к счастью, пожарным удалось потушить. Обошлось без пострадавших.

Что касается "прилета", то он произошел в частном секторе Покрова. В результате ракетного удара разрушения получили несколько домов, а в некоторых, расположенных рядом, – ударная волна выбила стекла. На месте работают спасатели и правоохранители. Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

Утром враг обстрелял Николаев. Причем взрывы прогремели в 06:58, а уже в 07:02 в области объявили о воздушной тревоге. Известно, что "прилетов" было сразу несколько. Сейчас на местах работают пожарные, медики, правоохранители, а также коммунальщики.

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