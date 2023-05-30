Масштабный пожар в Одесской области: пламя охватило школу – шокирующее видео

В ночь на 30 мая стало известно о том, что вспыхнула школа в Одесской области. Известно, что произошел пожар в Татарбунарах.

О пожаре учебного заведения в Одесской области сообщают местные телеграм-каналы. Там же выложили видео, на которых можно увидеть, что здание охватило сильное пламя.

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Огонь пожирает школу

На видео можно увидеть, что огонь охватил крышу школы. Пожар пытаются укротить спасатели.

Доподлинно неизвестно, что явилось причиной пожара учебного заведения. В то же время отметим, что в Одесской области вечером не было воздушной тревоги. Можно исключить, что причиной стала атака со стороны России.

Спасатели пытаются погасить пламя: смотрите видео

Очевидцы сняли, как горит школа: смотрите видео

Заметим, что несколькими днями ранее пожар на Хмельнитчине мог унести жизнь матери и ребенка. К счастью, их удалось спасти.

Вспыхнула квартира

Известно, что в Хмельницком пожар произошел 24 мая вечером. Тогда вспыхнула квартира на первом этаже. В ловушке этажом выше оказалась 21-летняя женщина и ее 3-летний ребенок.

Произошел инцидент на улице Соборной. Отсчет буквально шел на секунды. К счастью, спасателям удалось вырвать из огненной ловушки женщину и ее ребенка.

Они оперативно прибыли на место вызова. Спасли ребенка со второго этажа с помощью стремянки. Мать вывели на улицу через лестничную клетку. Пожар ликвидировать начали около 21:10. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Что известно о предыдущих пожарах