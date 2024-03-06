Пожар на Осокорках в Киеве: SG обратилась к правоохранителям относительно ситуации с возможным поджогом
Источник:Stolitsa Group
В Stolitsa Group прокомментировали инцидент, который произошел 5 марта в Дарницком районе Киева. В компании отметили, что неприятно поражены фактом пожара вблизи озера Тяглое на киевских Осокорках.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании Stolitsa Group (SG).
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"Это не только вред для экологии города Киева, но и очередной вызов для успешного завершения нашей компанией достройки ЖК Эврика и ЖК Патриотика обанкротившегося банка "Аркада", – отмечается в заявлении.
В компании сообщили, что руководство Stolitsa Group находилось вблизи места происшествия и обратилось к ГСЧС с предложением оказать максимальное содействие в ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в нескольких километрах от строительной площадки.
Мы обращаемся в правоохранительные органы с требованием в максимально сжатые сроки выяснить причины возгорания, возможных причастных и сообщить громаде Киева о результатах расследования,
– отметили в SG.
Также в компании попросили СМИ проверять информацию через достоверные источники и "не становиться участниками целенаправленной информационной атаки на компанию, которую, пользуясь трагической ситуацией, развернули отдельные физические лица и организации".
"Stolitsa Group оставляет за собой право отстаивать свою деловую репутацию в судебном порядке. Отдельно просим правоохранителей выяснить мотивы "источников", которые распространяют манипулятивные и лживые заявления в адрес нашей компании", – добавили в Stolitsa Group.
Пожар на Осокорках в Киеве: что известно
- 5 марта возле озера Тяглое в Дарницком районе Киева возник пожар. Сообщения об этом начали поступать в Службу спасения с 16:46. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.
- Как рассказали в ГСЧС, тушение пожара значительно осложнилось из-за отсутствия путей подъезда для пожарной техники – территория была подтоплена. Пожар на площади 3 гектара удалось потушить в 23:57.
- В то же время в общественной организации "Экопарк Осокорки" заявили, что пожар возник на территории, граничащей с застройкой Stolitsa Group. Активисты утверждают, что причиной возгорания стал поджог. "Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщение! Таким образом уничтожается все живое, чтобы потом было легче расширять застройку", – говорится в сообщении ОО "Экопарк Осокорки".
- Начальник КГВА Сергей Попко также обратился к правоохранителям касательно расследования происшествия. Он отметил, что будут объективно выяснены обстоятельства пожара, будут рассматриваться все версии.