В Тольятти пылал крупный гостиничный комплекс. В результате крупного пожара есть пострадавшие.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля на территории отеля “Жара Beach Resort & Spa”. Соцсетями распространяются кадры с места крупного пожара в Тольятти.

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Что известно о пожаре

СМИ страны-агрессорки приводят разные данные. Пожар охватил площадь от 800 до 1000 квадратных метров. Ему присудили 2-й ранг сложности.

Россияне пытались укротить пламя: видео из соцсетей



По меньшей мере двух человек госпитализировали. Еще несколько человек вдохнули много дыма. Они получили помощь на месте.

Местные жители поделились в соцсетях кадрами пожара. На одном из таких видео женщина критикует пожарных за то, что они ждали, пока часть здания обвалится.

Часть отеля обвалилась: видео из соцсетей



На момент начала пожара в здании находились гости и персонал. До приезда пожарных 12 человек самостоятельно выбрались из отеля. Предварительно, еще 20 человек эвакуировали.

Мощный пожар в Тольятти: видео из соцсетей



Ночью 11 февраля сотрудники МЧС локализовали пожар, однако не с первой попытки. На месте работали 105 пожарных, также было привлечено 29 единиц техники.

, гостиничный комплекс "Жара Beach Resort & Spa" считается крупнейшим в Тольятти.

Так выглядел отель во время пожара: видео из соцсетей



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