В крупнейшем отеле Тольятти произошел мощный пожар: пламя охватило 1000 квадратных метров
В Тольятти пылал крупный гостиничный комплекс. В результате крупного пожара есть пострадавшие.
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля на территории отеля “Жара Beach Resort & Spa”. Соцсетями распространяются кадры с места крупного пожара в Тольятти.
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Что известно о пожаре
СМИ страны-агрессорки приводят разные данные. Пожар охватил площадь от 800 до 1000 квадратных метров. Ему присудили 2-й ранг сложности.
Россияне пытались укротить пламя: видео из соцсетей
По меньшей мере двух человек госпитализировали. Еще несколько человек вдохнули много дыма. Они получили помощь на месте.
Местные жители поделились в соцсетях кадрами пожара. На одном из таких видео женщина критикует пожарных за то, что они ждали, пока часть здания обвалится.
Часть отеля обвалилась: видео из соцсетей
На момент начала пожара в здании находились гости и персонал. До приезда пожарных 12 человек самостоятельно выбрались из отеля. Предварительно, еще 20 человек эвакуировали.
Мощный пожар в Тольятти: видео из соцсетей
Ночью 11 февраля сотрудники МЧС локализовали пожар, однако не с первой попытки. На месте работали 105 пожарных, также было привлечено 29 единиц техники.К слову, гостиничный комплекс "Жара Beach Resort & Spa" считается крупнейшим в Тольятти.
Так выглядел отель во время пожара: видео из соцсетей
В России постоянно что-то горит
- Недавно в Пермском крае произошел мощный пожар в результате взрыва газопровода. Там горел грузовой поезд.
- Не так давно ночью в Волгограде горел нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Это произошло во время атаки дронами.
- Ранее сообщалось о о пожаре на ТЭЦ в Москве. Жители столицы страны-агрессорки слышали перед этим звуки "хлопка", а кремлевские пропагандисты попытались объяснить все взрывом трансформатора в результате короткого замыкания.