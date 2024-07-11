Под Москвой горит завод по производству плитки: есть угроза взрыва

В Московской области 11 июля вспыхнул очередной завод. На этот раз это предприятие по производству плитки.

Из здания валит мощный столб черного дыма. В то же время российские СМИ пишут, что существует угроза взрыва.

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Пожар под Москвой

В городе Химки, что в Московской области на площади 5 тысяч квадратных метров вспыхнул цех по производству керамической плитки.

Пожар на заводе под Москвой: смотрите видео

Отмечается, что внутри цеха находятся 30 газовых баллонов, которые могут взорваться. Пожарные вынесли 10 из них. Огонь продолжает стремительно распространяться.

Вспыхнул завод по производству керамической плитки / фото росСМИ

Причины пожара российские власти не сообщают.

К слову, в конце июня в подмосковном городе Фрязино горело здание научно-исследовательского института "Платан". Тогда российские власти заявили, что причиной стал аварийный режим работы электросети. Было известно о смерти двух людей – они прыгнули с верхних этажей горящего здания.