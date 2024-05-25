В сети писали о пожаре в Покровской церкви: в ГСЧС сказали, что произошло на самом деле
Вечером, 25 мая, в сети сообщали о пожаре в Киеве. Отмечалось, что огонь вспыхнул в Покровской церкви, что в Подольском районе столицы.
Однако, как выяснилось, это не так. Так, пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям города Киева в комментарии 24 Канала рассказала, что произошло на самом деле на территории церкви в столице.
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Что рассказали в ГСЧС
Местные телеграмм-каналы активно распространяют информацию о том, что в столице горит Покровская церковь в Подольском районе. Сообщалось, об огне "более 5 метров в высоту".
Впрочем, как сообщила пресс-служба ГСЧС города Киева, на территории церкви в Подольском районе столицы произошло возгорание бытового мусора, площадь пожара достигала около 20 квадратных метров.
На территории Покровской церкви вспыхнул бытовой мусор: смотрите видео
По состоянию на эту минуту пожар удалось полностью ликвидировать спасателями. Известно, что пострадавших или погибших в результате этого инцидента нет.
Другие пожары в Киеве: последние новости
- Днем 25 мая в сети появились кадры больших клубов дыма, которые поднимались над Киевом. Как оказалось, масштабный лесной пожар вспыхнул в Вышгородском районе. Предварительно, вспыхнула травяная подстилка, на месте работают пожарные.
- В связи с лесным пожаром в пригороде столицы в КГГА обратились к горожанам с советами. Там отметили, что в случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева. В частности, спрогнозировали задымление в Оболонском и Подольском районах.
- В Оболонском районе Киева 22 мая вспыхнул пожар. Спасатели сообщили, что горела СТО. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Ее удалось полностью ликвидировать через час после того, как поступило сообщение чрезвычайникам.
- К вечеру 21 мая в Киевской области погибла целая семья – она оказалась в горящем доме. Произошло это в селе Дитятки. Пламя охватило жилье, площадью ориентировочно 98 квадратных метров.
- Также вечером того же дня пожар фиксировали в Голосеевском районе Киева. Дым был виден из многих частей города. Впоследствии стало известно, что вспыхнула СТО. Как отметили в ГСЧС, занялись автомобильные шины с распространением огня на деревья.
- В апреле сильный пожар фиксировали на Троещине. В ГСЧС Киева сообщили, что причиной пожара стало возгорание мусора. Вероятно, там расположена свалка.