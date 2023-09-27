В России вспыхнул пожар на складе с химвеществами
27 сентября 2023, 11:11Читати новину українською
В башкирском Ишимбае произошел масштабный пожар. Там горит склад с химикатами.
Пожар произошел на территории химического завода. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Очередной пожар в России
По данным росСМИ, склад с химикатами загорелся на территории завода в башкирском Ишимбае.
В России горит склад с химикатами: смотрите видео
Есть ли жертвы или пострадавшие – пока неизвестно.
Горит склад с химикатами / фото МЧС
Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов – крупнейшее в России предприятие по производству синтетических цеолитов и адсорбентов. Выпускает широкий спектр катализаторов для гидрогенизационных процессов получения высокоэкологических топлив.
Масштабные пожары в России
- Напомним, ранее в российском Нижнем Новгороде загорелся пожар на заводе "Бальзам". Он производит лакокрасочные материалы. Перед пожаром местные жители четырежды слышали взрывы. Впоследствии сообщили, что взрывы произошли во время перекачки легковоспламеняющейся жидкости из автоцистерны.
- Также "подгорало" на химзаводе "Хитон" в Казани. "Хитон" производит бытовую химию и лакокрасочные материалы.
- Кроме этого, в русской Уфе ярко горел химический завод, принадлежащий компании "Крезол", являющийся крупнейшим российским производителем и поставщиком химических реагентов и лабораторного оборудования.