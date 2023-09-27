В башкирском Ишимбае произошел масштабный пожар. Там горит склад с химикатами.

Пожар произошел на территории химического завода. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Взрывы на "Бальзаме": не на шутку загорелось на химзаводе в Нижнем Новгороде

Очередной пожар в России

По данным росСМИ, склад с химикатами загорелся на территории завода в башкирском Ишимбае.

В России горит склад с химикатами: смотрите видео

Есть ли жертвы или пострадавшие – пока неизвестно.



Пожар в России / фото МЧС



Горит склад с химикатами / фото МЧС

Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов – крупнейшее в России предприятие по производству синтетических цеолитов и адсорбентов. Выпускает широкий спектр катализаторов для гидрогенизационных процессов получения высокоэкологических топлив.

Масштабные пожары в России