В России масштабный пожар: над городом поднялся густой дым, жители жалуются на взрывы

Утро в российском городе Арамиль Свердловской области началось с пожара. Горит научно-производственный комплекс.

Площадь пожара уже превысила 3 тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал.

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Что известно о пожаре в России

В Арамиле Свердловской области загорелся научно-производственный комплекс. Местные жители сообщают о звуках взрывов. Пожар уже подтвердили в региональном управлении МЧС.

Пожар в России: смотрите видео

Площадь пожара – более 3 тысяч квадратных метров: смотрите видео

Площадь возгорания составляет более 3000 квадратных метров. По данным росСМИ, из здания уже эвакуировали 110 человек.

Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью,

— жалуются в МЧС.

Огонь загорелся в цехе производителя лакокрасочных материалов рядом с заводом пластмасс. Огромное количество густого черного дыма видно издалека. Заметим, что именно стало причиной такого масштабного пожара и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

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Черный дым от пожара поднялся над домами: смотрите видео

В российском Ярославле пылал важный завод

23 марта в Ярославле загорелось трехэтажное административное здание моторного завода. Примечательно, что на этом предприятии производят двигатели для ядерного комплекса.

По данным экстренных служб, пожар произошел якобы из-за возгорания трансформаторной смазки. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Из-за пожара из здания эвакуировали 218 человек.

Этот завод производит дизельные двигатели и механические коробки передач. В годы Второй мировой войны завод выпускал гусеничные артиллерийские тягачи Я-11, Я-12, Я-13. Сейчас предприятие специализируется на выработке двигателей для военной техники оккупантов.