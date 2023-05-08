Россия продолжает гореть: в Свердловской области загорелась колония с сотнями заключенных

У оокупантов что не день, то новый пожар. В Сведловской области загорелась колония общего режима.

В городе Ивдель вспыхнуло здание исправительной колонии №62. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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В колонии отбывают наказание 300 заключенных

По данным росСМИ, в этой колонии отбывают наказание 300 человек. Впрочем, пропагандисты уже заявили, что якобы ни один из заключенных и сотрудников не пострадал.

В экстренных службах уточнили, что утром 8 мая в исправительной колонии вспыхнул чердак клубного помещения. Пожар вроде бы уже удалось локализовать.Что же послужило причиной возгорания, почему-то не рассказали.

Заметим, что на обнародованных в сети кадрах виден огромный столб огня и дыма. Горит знатно.

Некоторые на месте событий суетятся. Между тем, часть заключенных просто стоят на улице и любуются незабываемыми видами.

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