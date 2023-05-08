Россия продолжает гореть: в Свердловской области загорелась колония с сотнями заключенных
У оокупантов что не день, то новый пожар. В Сведловской области загорелась колония общего режима.
В городе Ивдель вспыхнуло здание исправительной колонии №62. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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В колонии отбывают наказание 300 заключенных
По данным росСМИ, в этой колонии отбывают наказание 300 человек. Впрочем, пропагандисты уже заявили, что якобы ни один из заключенных и сотрудников не пострадал.
В экстренных службах уточнили, что утром 8 мая в исправительной колонии вспыхнул чердак клубного помещения. Пожар вроде бы уже удалось локализовать.Что же послужило причиной возгорания, почему-то не рассказали.
Заметим, что на обнародованных в сети кадрах виден огромный столб огня и дыма. Горит знатно.
Некоторые на месте событий суетятся. Между тем, часть заключенных просто стоят на улице и любуются незабываемыми видами.
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Как горит российская колония: эпическое видео
Россияне объявили чрезвычайную ситуацию
- РосСМИ отмечают, что ранее в нескольких населенных пунктах этого региона россияне уже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.
- У оккупантов горят леса, в частности, в поселке Верхотурье. Кстати, этот населенный пункт расположен в 200 километрах от колонии №62.
- Также огонь уже охватил Ольховку, Первомайское и Мостовую. Местных жителей – граждан государства-агрессора даже пришлось эвакуировать.
- Кроме того, по данным вражеских СМИ, горят леса в районе поселка Исеть.
- В Буланше и Ключевске огонь перешел на дома.