В России идет сезон пожаров. Каждый день вспыхивает что-то новое. В частности, 13 мая горел завод в Улан-Удэ. Огонь охватил более 500 метров.

Марафон "хлопка" и пожаров в стране-террористке продолжается. На этот раз к флешмобу присоединилась Бурятия. Об этом уже причитают росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Кстати, ранее к ликвидации пожаров привлекали российских военных. Однако большинство из них теперь на концерте у Кобзона, поэтому борьба с огнем продолжается не слишком успешно.

Впоследствии пожар как-то удалось локализовать. Однако огонь успел нанести значительный ущерб. Что ж, гражданам страны-террористки следует к этому готовиться. Теперь у них каждый день – День пожаров.

Россияне уже паникуют в социальных сетях. Увеличение количества взрывов и пожаров их очень пугает.

Масштабный пожар в Норильске

В Норильске фестиваль пожаров продолжался 11 мая. Огонь охватил более 4 тысяч квадратных метров складских помещений в городе. На протяжении многих часов с огнем сражались российские пожарные. Успехов особых у них не было, поэтому огонь нанес немало ущерба.

Данных о пострадавших не было. К слову, Норильск расположен на расстоянии более 3 800 километров от Украины. Поэтому придумать басню об "украинской атаке" пропагандистам было нереально.