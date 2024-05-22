Сгорели заживо: на Киевщине в пожаре погибла семья с маленьким ребенком

Страшная трагедия случилась под вечер на Киевщине. Там целая семья погибла в доме, охваченном пламенем.

В вечерний час 21 мая в частном доме в селе Дитятки произошло возгорание. Пламя охватило жилье, площадью ориентировочно 98 квадратных метров.

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Огненная ловушка

Правоохранители и спасатели прибыли на место инцидента после вызова о пожаре. Со слов очевидцев, в горящем доме находились три человека – супруги и их малолетний ребенок.

К сожалению, все попытки спасателей и полицейских попасть в дом оказались тщетными из-за значительного распространения огня и высокой температуры горения.

Уже после локализации пожара, выяснилось, что 52-летний мужчина, его 46-летняя жена и их 9-летний сын погибли.

Предварительно, причиной возгорания дома могло стать неосторожное обращение с огнем. Окончательные выводы, впоследствии, в полицию предоставят спасатели.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей, следователи начали досудебное расследование.

Страшная гибель семьи в пожаре / Фото Полиция Киевской области

Погибли многодетная мама с сыном

Похожий инцидент произошел в ночь на 27 марта в селе Гоголев Киевской области. Там во время пожара в частном доме во время пожара погибла женщина и ребенок.

На месте происшествия спасатели нашли мальчика, который самостоятельно выбрался из горящего дома. Тогда внутри помещения еще оставались мать и двое ее других детей. Их спасатели нашли без сознания и вынесли на свежий воздух. Женщина погибла, также пожар унес жизнь ее младшего 7-летнего сына. Другой ребенок – девочка 2011 года рождения была госпитализирована.

Также подобная ситуация случалась и в Днепре. Там тоже загорелся жилой дом.

Из задымленного дома спасатели вынесли 4 человек. Речь идет о 40-летней женщине и трех детях. К сожалению, медикам не удалось спасти им жизнь.

Известно, что погибшему мальчику было 5 лет, девочкам – 6 и 2 года.