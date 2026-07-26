Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и местные телеграм-каналы.

Что известно о большом пожаре в ТЦ в Подмосковье?

По данным российских пропагандистов, ТЦ на улице Чугунова вспыхнул около 2 ночи. В одном из отделов комплекса находились фейерверки, во время пожара они начали взрываться.

Во время пожара в торговом центре в Подмосковье начались взрывы фейерверки: смотрите видео

Площадь пожара составила более 1 тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Около 7 утра по московскому времени (такое же, как и в Киеве) пожар якобы удалось локализовать.

Россияне пишут, что возгорание вроде бы удалось локализовать: смотрите видео

Пожар в ТЦ "Мадам" вспыхнул в нескольких минутах езды от улицы Холодово, где пожарные борются с огнем, охватившим жилой дом.

Последствия пожара в ТЦ "Мадам" в Московской области: смотрите видео

Напомним, 18 июля в Московской области дроны атаковали логистические составы Wildberries. Склады предприятия охватили масштабные пожары, из-за чего возникло задымление.

Позже в 1-м отдельном центре беспилотных систем СБС ВСУ подтвердили атаку по составу российского маркетплейса Wildberries. Столб черного дыма виднелся в нескольких километрах от объекта.

Президент Владимир Зеленский также отметил, что удары по Московскому региону справедливый ответ на обстрелы Украины с российской стороны.