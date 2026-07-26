Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.

Що відомо про велику пожежу у ТЦ в Підмосков'ї?

За даними російських пропагандистів, ТЦ на вулиці Чугунова спалахнув близько 2 ночі. В одному з відділів комплексу були феєрверки, під час пожежі вони почали вибухати.

Під час пожежі у торгівельному центрі у Підмосков'ї почали вибухи феєрверки: дивіться відео

Площа пожежі склала понад 1 тисячу квадратних метрів. На місце прибули пожежники. Близько 7-ї ранку за московським часом (такий самий, як і у Києві) пожежу буцімто вдалося локалізувати.

Росіяни пишуть, що займання нібито вдалося локалізувати: дивіться відео

Пожежа в ТЦ "Мадам" спалахнула за кілька хвилин їзди від вулиці Холодове, де пожежники борються з вогнем, що охопив житловий будинок.

Наслідки пожежі у ТЦ "Мадам" у Московській області: дивіться відео

Нагадаємо, 18 липня у Московській області дрони атакували логістичні склади Wildberries. Склади підприємства охопили масштабні пожежі, через що й виникло задимлення.

Пізніше у 1-му окремому центрі безпілотних систем СБС ЗСУ підтвердили атаку по складу російського маркетплейса Wildberries. Стовп чорного диму виднівся за кілька кілометрів від об'єкта.

Президент Володимир Зеленський також зазначив, що удари по Московському регіону є справедливою відповіддю на обстріли України з російської сторони.