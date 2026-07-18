Місцеві фільмують кадри "затемнення" після атаки. 24 Канал зібрав найяскравіші з них.

Як Московську область поглинає чорний дим?

Небо над Підмосков'ям затягнуло густим смогом. Зауважимо, що удар дронів припав на логістичні склади Wildberries неподалік від російської столиці. Склади підприємства охопили масштабні пожежі, через що й виникло задимлення.

Варто зазначити, що логістичний центр Wildberries поблизу Електросталі, за наявними даними, використовувався для зберігання БпЛА.



Наслідки атаки дронів / Exilenova+

Про те, що відбувається в Росії після ударів дронів, активно пише телеграм-канал Exilenova+. "Це все наслідки путінської війни, яку підтримала значна частина російського населення", – підкреслили там.

Ситуація біля аеропорту Домодєдово після атаки БпЛА: дивіться відео очевидців



Вид з Балашихи, 50 кілометрів від Електросталі / Exilenova+