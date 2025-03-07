Пожар на Тернопольщине после российской атаки: спасатели показали фото

В ночь на 7 марта российские войска совершили массированную атаку по Украине. Под ударом была в частности Тернопольщина, где на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Читайте также "Это был первый такой мощный удар": какими ракетами россияне атаковали Тернопольскую область 7 марта Какие последствия атаки на Тернопольщину На Тернопольщине продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки. По словам ГСЧС, спасатели уже ликвидировали пожар на одном из объектов критической инфраструктуры, который вспыхнул в результате российского ракетного удара.