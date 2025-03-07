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24 Канал Новости Украины Пожар на Тернопольщине после российской атаки: спасатели показали фото
7 марта, 10:45
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Пожар на Тернопольщине после российской атаки: спасатели показали фото

Полина Буянова

В ночь на 7 марта российские войска совершили массированную атаку по Украине. Под ударом была в частности Тернопольщина, где на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия атаки на Тернопольщину

На Тернопольщине продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

По словам ГСЧС, спасатели уже ликвидировали пожар на одном из объектов критической инфраструктуры, который вспыхнул в результате российского ракетного удара.