Об этом сообщили в ГСЧС.

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Как ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения?

По информации ГСЧС, в течение этого времени спасатели Киевской области совместно с другими службами непрерывно тушили возгорание. Огонь охватил лесную подстилку и валежник, однако благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить его распространения на значительные территории зоны отчуждения.

В службе также подчеркнули, что на протяжении всего периода ликвидации пожара специалисты постоянно контролировали уровень радиационного фона.

По результатам регулярных измерений показатели радиации все время оставались в пределах естественных значений и не превышали допустимых норм. Угрозы для населения в связи с повышением радиационного фона зафиксировано не было.

Спасатели ликвидируют пожар в Чернобыльских лесах / Фото ГСЧС

Напомним, лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникли после падения обломков российских беспилотников. Несмотря на это, радиационный фон на протяжении всего времени оставался в пределах нормы, однако из-за задымления в Киеве и части Киевской области периодически ухудшались качество воздуха и видимость.

Для ликвидации очагов возгорания спасатели использовали тяжелую инженерную технику и создавали минерализованные полосы, чтобы не допустить распространения огня. Ранее в ГСЧС отмечали, что тушение пожаров затрудняла высокая температура в зоне возгорания.

4 июля спасатели смогли ликвидировать масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, охвативший около 130 гектаров. В то же время тушение еще трех очагов продолжалось, один из них удалось локализовать. В ГСЧС отметили, что работы затрудняли жара, нехватка источников воды и сложный доступ к очагам возгорания.