Про це повідомили в ДСНС.

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Як ліквідовували пожежу у Чорнобильській зоні відчуження?

За інформацією ДСНС, протягом цього часу надзвичайники Київської області спільно з іншими службами безперервно гасили займання. Вогонь охопив лісову підстилку та валежник, однак завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити його поширення на значні території зони відчуження.

У службі також наголосили, що протягом усього періоду ліквідації пожежі фахівці постійно контролювали рівень радіаційного фону.

За результатами регулярних вимірювань, показники радіації весь час залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм. Загрози для населення через підвищення радіаційного фону не зафіксували.

Рятувальники ліквідовують пожежу у Чорнобильських лісах / Фото ДСНС

Нагадаємо, лісові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження виникли після падіння уламків російських безпілотників. Попри це, радіаційний фон протягом усього часу залишався в межах норми, однак через задимлення у Києві та частині Київської області періодично погіршувалися якість повітря і видимість.

Для ліквідації осередків займання рятувальники використовували важку інженерну техніку та створювали мінералізовані смуги, щоб не допустити поширення вогню. Раніше у ДСНС зазначали, що гасіння пожеж ускладнювала висока температура в зоні займання.

4 липня рятувальники змогли ліквідувати масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка охопила близько 130 гектарів. Водночас гасіння ще трьох осередків тривало, один із них вдалося локалізувати. У ДСНС зазначили, що роботи ускладнювали спека, нестача джерел води та складний доступ до осередків займання.