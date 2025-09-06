Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Думская.
Что известно о пожаре в Черноморске 6 сентября?
В субботу, 6 сентября, спасатели Одесской области приехали на вызов в порт Черноморска. Там по неизвестным причинам произошел пожар. В небо поднялся густой черный дым. Жители Одессы также видели след возгорания.
В ГСЧС Одесской области журналистам рассказали, что предварительно загорелась транспортная лента в порту. Городской голова Черноморска Василий Гуляев рассказал, что пожар скоро ликвидируют, и рекомендовал жителям сохранять спокойствие.
Пока нет подробностей о причинах пожара и о том, есть ли на месте пострадавшие.
Пожары в Украине: последние новости
Утром 6 сентября в Киеве произошел пожар на фабрике Roshen. Над предприятием на столичной Демеевке видели дым. Возгорание там было небольшим, поэтому его удалось потушить еще до приезда спасателей. Прошло без пострадавших.
В Днепре 5 сентября начался масштабный пожар на бывшем комбайновом заводе. Перед возгоранием и позже жители слышали на предприятии взрывы. В ГСЧС не комментировали происшествие.
В ночь на 4 сентября из-за российской атаки дронами в Одессе горела территория склада. Возгорание тушили более 40 спасателей.