Что известно о пожаре в Черноморске 6 сентября?

В субботу, 6 сентября, спасатели Одесской области приехали на вызов в порт Черноморска. Там по неизвестным причинам произошел пожар. В небо поднялся густой черный дым. Жители Одессы также видели след возгорания.

В ГСЧС Одесской области журналистам рассказали, что предварительно загорелась транспортная лента в порту. Городской голова Черноморска Василий Гуляев рассказал, что пожар скоро ликвидируют, и рекомендовал жителям сохранять спокойствие.

Пока нет подробностей о причинах пожара и о том, есть ли на месте пострадавшие.

