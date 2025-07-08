В Валенсии вспыхнул пожар в жилом доме: пострадали более десятка человек
- Пожарные работают над тушением пожара в бизнес-помещении, расположенном в многоквартирном доме в Валенсии.
- В результате возгорания пострадали 14 человек.
Спасатели в Валенсии взяли под контроль пожар, вспыхнувший в бизнес-помещении, расположенном в многоквартирном доме. Известно, что была проведена эвакуация жителей сотни квартир.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на EFE.
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В Валенсии вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в бизнес-помещении, расположенном в жилом доме на проспекте Пуэрто-де-Валенсия.
Из-за пожара пришлось эвакуировать жителей из двух домов с около сотней квартир.
В результате инцидента 14 человек пострадали, им оказали медицинскую помощь. В издании указывают, что у всех них диагностировали отравление дымом.
Мэр Валенсии Мария Хосе Катала вечером во вторник сообщила, что пожарным удалось потушить огонь и они продолжают работать, проверяя каждую квартиру в пострадавших домах.
"Главной проблемой будет количество дыма и легковоспламеняющиеся материалы в помещении, поэтому некоторые люди не смогут провести ночь у себя дома", – отметила она.
После того как завершат тушение и осуществят проверку всего жилого квартала, полиция Валенсии начнет расследование причин пожара, подчеркнула мэр.