Об этом сообщает финское медиа Yle.

К чему привело барбекю на балконе?

Руководитель оперативной службы полиции Минна Ринтамяки рассказала, что огонь с балкона быстро распространился на значительную часть крыши здания.

Между тем в пожарной службе Хельсинки сообщили, что работы на месте завершились около семи утра в воскресенье. Конструкции крыши были серьезно повреждены, а само здание значительно пострадало от дыма и воды – целом повреждения получили 62 квартиры.

В тушении пожара принимали участие почти 30 подразделений спасателей.

Инцидент расследуется предварительно как грубая неосторожность, которая повлекла общественную опасность,

– сказала Ринтамяки.

По ее словам, в квартире, где начался пожар, проживают два пожилых человека. Одного из них теперь подозревают в том, что по неосторожности он вызвал пожар.

Отмечается, что сообщение о пожаре около 21:00 в субботу. Два верхних этажа здания эвакуировали, к счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар начался на балконе и мог распространиться через вентиляционную систему на конструкции крыши,

– сообщил руководитель пожарной службы Тони Канникоски.

По его словам, двух человек осмотрели медики, но госпитализация не понадобилась.

Местные жители рассказали, что дом, в котором вспыхнуло пламя, принадлежит компании Lumo, которая сдает квартиры в аренду. Сейчас жителям предложили временное жилье.

В многоэтажке в Хельсинки вспыхнул пожар / Фото: Yle