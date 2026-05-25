Про це повідомляє фінське медіа Yle.

До чого призвів барбекю на балконі?

Керівниця оперативної служби поліції Мінна Рінтамякі розповіла, що вогонь із балкона швидко поширився на значну частину даху будівлі.

Тим часом у пожежній службі Гельсінкі повідомили, що роботи на місці завершилися близько сьомої ранку в неділю. Конструкції даху були серйозно пошкоджені, а сама будівля значно постраждала від диму та води – загалом пошкоджень зазнали 62 квартири.

У гасінні пожежі брали участь майже 30 підрозділів рятувальників.

Інцидент розслідується попередньо як груба необережність, яка спричинила суспільну небезпеку,

– сказала Рінтамякі.

За її словами, у квартирі, де почалася пожежа, проживають двоє людей похилого віку. Одного з них тепер підозрюють в тому, що через необережність він викликав пожежу.

Зазначається, що повідомлення про пожежу близько 21:00 у суботу. Два верхні поверхи будівлі евакуювали, на щастя, минулося без постраждалих.

Пожежа почалася на балконі й могла поширитися через вентиляційну систему на конструкції даху,

– повідомив керівник пожежної служби Тоні Каннікоскі.

За його словами, двох людей оглянули медики, але госпіталізація не знадобилася.

Місцеві мешканці розповіли, що будинок, у якому спалахнуло полум'я, належить компанії Lumo, яка здає квартири в оренду. Наразі жителям запропонували тимчасове житло.

У багатоповерхівці в Гельсінкі спалахнула пожежа / Фото: Yle